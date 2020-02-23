Карантин в Новых Санжарах: к иностранке приезжала скорая помощь из-за болей в животе

Украина
У женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни, симптомов ОРВИ ни у кого нет

Находящиеся в медцентре в Новых Санжарах эвакуированные из Уханя, медики и обслуживающий персонал чувствуют себя хорошо. Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Только у одной иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни

"У нас все хорошо, за одним исключением - в иностранной гражданки была боль в животе. После обследования оказалось, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Женщине оказали помощь", - написала министр.

Замминистра Виктор Ляшко рассказал, что после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведена консультация с профильным областным специалистом. Было принято решение вызвать карету скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - написал он.

Ляшко добавил, что сейчас женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков ОРВИ у нее, а также других находящихся на обсервации нет.

Скалецкая также сообщила, что продолжает дистанционно руководить министерством и регулярно проводит совещания по скайпу.

Журналист телеканала "Украина" Александр Махов, который находится в санатории с эвакуированными людьми, сообщил, что условия в номере Скалецкой ничем не отличаются от остальных.

Также он передал, что иностранцы просят книги на английском и испанском языках. Желающие могут их оставить за пределами санатория, где оборудован специальный пункт сбора.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.