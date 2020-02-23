Оккупанты в Крыму организовали детский военный парад

В субботу, 22 февраля, в Ялте по случаю российского Дня защитника Отечества оккупанты организовали парад детский военный парад. Об этом сообщают Крым.Реалии.

В шествии приняли участие местные школьники, члены российской "Юнармии", ученики кадетских классов и дети, состоящие в "Школе юных моряков".

Колонны из детей прошлись маршем по набережной Ялты к главной сцене, где их угостили кашей из полевой кухни. Обычным зрителям каша не досталась.

Перед сценой ученики кадетских классов продемонстрировали шоу навыков рукопашного боя и танцевальный флешмоб.

В то же время неподалеку у памятника Ленину местный военно-патриотический клуб "Пересвет" организовал выставку оружия.

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