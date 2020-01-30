"Россия – наш главный партнер". Коммунальщики убрали пропаганду с билбордов

Реклама была установлена нелегально

Коммунальщики убрали незаконную рекламу, которая содержала пророссийскую пропаганду с надписью "Россия – наш главный стратегческий партнер".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама" в сопровождении сотрудников Муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду", – сказано в сообщении.

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"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу",– отметил Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА.

Также городская власть просит жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".