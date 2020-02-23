Ситуация стабильная. Штаб ООС отчитался об обстановке на участках разведения войск

В воскресенье, 23 февраля, ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным украинских военных, ситуация стабильна на участке разведения №1, где соблюдается режим прекращения огня. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. В настоящее время перевезено около 4 тыс. пассажиров.

Также подчеркивается, что представители ГСЧС ежедневно обследуют местность с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов. На месте сотрудники Международного комитета Красного Креста, по мере необходимости, оказывают людям медпомощь.

Кроме этого, на участках разведения №2 и №3 ситуация также остается стабильной. Режим тишины продолжает соблюдаться.

Как ранее сообщал Фокус: