Ситуация стабильная. Штаб ООС отчитался об обстановке на участках разведения войск
В воскресенье, 23 февраля, ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным украинских военных, ситуация стабильна на участке разведения №1, где соблюдается режим прекращения огня. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. В настоящее время перевезено около 4 тыс. пассажиров.
Также подчеркивается, что представители ГСЧС ежедневно обследуют местность с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов. На месте сотрудники Международного комитета Красного Креста, по мере необходимости, оказывают людям медпомощь.
Кроме этого, на участках разведения №2 и №3 ситуация также остается стабильной. Режим тишины продолжает соблюдаться.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе. Украина предлагает проводить разведение по новому принципу.
- А в штабе ООС назвали три желаемых участка разведения сил на Донбассе. Это – КПВВ "Гнутово", ж/д мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй.