В штабе ООС назвали три желаемых участка разведения сил на Донбассе

Это – КПВВ "Гнутово", ж/д мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй

В Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе определилась с тремя участками для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Радіо Свобода.

В частности, это – контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй (в районе Авдеевки).

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По его словам, эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местных жителей.

"Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановление железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов", – рассказал Бондарь.

По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой "серой зоне", нет.

Как ранее сообщал Фокус:

На встрече лидеров "нормандской четверки" было достигнута договоренность об отводе войск на трех дополнительных участках на Донбассе. Этот вопрос обсуждался на первой в этом году встрече ТКГ в Минске. Всего стороны предложили 9 участов для разведения войск. По данным СМИ, удалось согласовать только одну - в районе КПВВ Гнутово.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".