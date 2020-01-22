Разведение сил по всей линии разграничения заморозит конфликт на Донбассе, – Загороднюк
2020-01-22 07:59:33
По словам Андрея Загороднюка, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы
Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку в таком случае конфликт будет заморожен.
Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Интерфакс-Украина.
"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений… А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт", – сказал Загороднюк.
Разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы. По словам министра, это неправильный путь, поскольку что он фактически фиксирует согласие украинской стороны с нынешней ситуацией на Донбассе.
"Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение в международном сообществу начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия ", – отметил министр.
Загороднюк подчеркнул, что для завершения войны боевики и Россия "просто выполнить Минские соглашения и уйти" с Донбасса.
"В мире есть разные конфликты, есть недоразумение. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- На встрече лидеров нормандской четверки было достигнута договоренность об отводе войск на трех дополнительных участках на Донбассе. Этот вопрос обсуждался на первой в этом году встрече ТКГ в Минске. В общей сумме стороны предложили 9 участов для разведения войск. По данным СМИ, удалось согласовать только одну - в районе КПВВ Гнутово.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.