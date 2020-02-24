Боевики на 23 февраля обстреляли сами себя у Веселенького, – штаб ОС

Сегодня, около полуночи, боевики устроили на Донбассе провокации.

Об этом сообщает штаб ОС.

Террористы попытались дискредитировать ВСУ и обстреляли свои же позиции близ жилых домов у населенного пункта Веселеньке.

После этого они выпустили по позициям украинской армии у Киндрашевской Новой около 20 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.

"Зная, что противник традиционно активизируется накануне и во время некоторых дат, украинские защитники были готовы к "празднованию" боевиками 23 февраля", – говорят украинские военные.

Также в штабе подчеркивают, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.

"Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", – отмечают в Объединенных силах.

В целом, за прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями артсистем 122 калибра, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов, БПЛА, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь в стане ВСУ нет. С начала суток обстрелов не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе. Украина предлагает проводить разведение по новому принципу.