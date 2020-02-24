Боевики на 23 февраля обстреляли сами себя у Веселенького, – штаб ОС
Сегодня, около полуночи, боевики устроили на Донбассе провокации.
Об этом сообщает штаб ОС.
Террористы попытались дискредитировать ВСУ и обстреляли свои же позиции близ жилых домов у населенного пункта Веселеньке.
После этого они выпустили по позициям украинской армии у Киндрашевской Новой около 20 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.
"Зная, что противник традиционно активизируется накануне и во время некоторых дат, украинские защитники были готовы к "празднованию" боевиками 23 февраля", – говорят украинские военные.
Также в штабе подчеркивают, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.
"Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", – отмечают в Объединенных силах.
В целом, за прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями артсистем 122 калибра, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов, БПЛА, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь в стане ВСУ нет. С начала суток обстрелов не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе. Украина предлагает проводить разведение по новому принципу.
- А в штабе ООС назвали три желаемых участка разведения сил на Донбассе. Это – КПВВ "Гнутово", ж/д мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй.