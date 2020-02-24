Проще охранять. Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Уханя разместили в Новых Санжарах
Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары Полтавской области из-за лучшей охраной объекта.
Об этом заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала Украина 24.
"Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически – безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию", – рассказал он.
По его словам, подконтрольность территории в Новых Санжарах была одним из критериев, которые убедили остановиться именно на этом объекте.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.