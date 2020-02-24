Проще охранять. Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Уханя разместили в Новых Санжарах

Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары Полтавской области из-за лучшей охраной объекта.

Об этом заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала Украина 24.

"Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически – безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию", – рассказал он.

По его словам, подконтрольность территории в Новых Санжарах была одним из критериев, которые убедили остановиться именно на этом объекте.

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