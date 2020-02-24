КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", – сказано в сообщении.

Читайте также: ОБСЕ показало видео очередей на КПВВ на Донбассе

Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле на территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.