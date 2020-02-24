Синоптик прогнозирует потепление до +14 уже к среде

Уже в среду по Украине ожидается существенное потепление – от 6 до 14 градусов выше нуля.

Об этом у себя в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Но до этого по стране еще прокатится циклон Yulia, который завтра сменит циклон Zehra.

В эпицентре циклона Zehra будет Дания, а в Украине он покажет себя только в виде осадков на западе.

"Максимум дотянет до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины. А в большинстве областей Украины на протяжении дня будет сухая погода", – пишет Диденко.

Что касается нынешнего циклона Yulia, то он "еще пальчиком зацепится за наши восточные области", поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер.

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.