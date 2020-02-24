В новой военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, – Апаршин

Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин заявил, что в течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Приобретение Украиной членства в НАТО – этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины – полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО", – сказал он.

По его словам, стремления Украины к членству в НАТО подтверждены практическими шагами.

"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня принят. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения...", – сообщил Апаршин.

Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.

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