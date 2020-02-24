В Минздраве заявили о готовности к очередной эвакуации людей из Китая

Украина готова провести очередную эвакуацию людей из Китая.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, МИД Украины в настоящее время выясняет, есть ли желающие вернуться на территорию Украины.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, – сказал он.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", – заверил Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

Ляшко заверил, что у эвакуированных в Полтавской области никаких симптомов острого респираторного заболевания нет.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми эвакуированными гражданами.