В Минздраве заявили о готовности к очередной эвакуации людей из Китая

Украина
МИД Украины уже выясняет, есть ли желающие вернуться на территорию Украины

Украина готова провести очередную эвакуацию людей из Китая.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, МИД Украины в настоящее время выясняет, есть ли желающие вернуться на территорию Украины.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, – сказал он.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", – заверил Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

Ляшко заверил, что у эвакуированных в Полтавской области никаких симптомов острого респираторного заболевания нет.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.