Футболисты "Шахтера" готовы отправить свой самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев

Футбольный клуб готов также помочь материально уже эвакуированным в Новые Санжары

В футбольном клубе "Шахтер" заявили о готовности отправить свой самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев.

Об этом заявил капитан клуба Андрей Пятов, сообщает пресс-служба "Шахтера".

"После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю (украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Уханя без своей собачки, – ред.) и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", – сказал Пятов.

Кроме того, Пятов сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться две недели на карантине в Новых Санжарах.

Ранее посольство Украины в Китае объяснило, почему украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из Уханя в рамках эвакуации. Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил Насте Зинченко, которую не эвакуировали из Уханя, и пообещал найти способ вернуть ее домой. По ее словам, Зеленский "подбодрил ее и пообещал помочь".

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.