"Шахтер" переиграл "Динамо" и досрочно стал чемпионом Украины (фото, видео)

"Шахтер" за два тура до конца чемпионата Украины гарантировал себе чемпионство. Но попадание в групповой турнир Лиги Чемпионов отчасти будет зависеть еще и от итога финала ЛЧ "Реал" – "Боруссия". Также "Шахтер" может претендовать на 40 млн евро призовых.

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11 мая на "Арене Львов" состоялся матч 28-го тура Украинской футбольной Премьер-Лиги, в котором "Динамо" со счетом 1:0 уступило "Шахтеру". Победа "Динамо" позволила бы вплотную приблизиться в чемпионской гонке к "Шахтеру", а теоретическая осечка "горняков" в оставшихся матчах дала бы возможность "Динамо" финишировать первыми в турнирной таблице. Но, по устоявшейся традиции последних лет, сильнее оказалась команда из Донецка.

Первый удар в матче выполнила ветеран Руслана Данилкина

Счет "горняки" открыли на 33-й минуте после пенальти, назначенного за игру рукой в штрафной площади Владислава Вивчаренко. Полузащитник Судаков развел по разным углам мяч и своего тезку Бущана.

Гол Георгия Судакова

Гол Георгия Судакова

Динамо ответило уже на 36-й минуте. Правый Латераль Александр Тымчик пробивал издали, но Дмитрий Ризнык вытащил мяч из угла. К слову, в начале встречи Владислав Кабаев мог открыть счет тоже дальним обводящим ударом, после скидки Николая Шапаренко.

В перерыве Шовковский попытался усилить игру и вместо Назара Волошина выпустил Андрея Ярмоленко. Во втором тайме у "Динамо" были опасные подходы к воротам соперника. Например, издали пробивал Ванат и Бражко.

В концовке встречи динамовцы пошли в атаку, а "Шахтер" сосредоточился на обороне и играл на контратаках, в которых мог увеличить отставание в счете. Но итог первого тайма так и не изменился.

Сколько денег принесло чемпионство "Шахтеру"

Борьба за чемпионство в Украинской Премьер-Лиге — это еще и борьба за финансы.

Прежде чемпионство в УПЛ приносило победителю еще и порядка 40 млн евро, поскольку гарантировало прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. В следующем же евросезоне у Украины будет 14-я позиция в рейтинге УЕФА: прямой путевки нет, но есть нюансы. Не все теперь зависит от самих украинских команд, но и от итогов нынешнего финала ЛЧ "Реал" — "Боруссия".

Если "Боруссия" выиграет Лигу Чемпионов...

Согласно подсчетам журналистов УПЛ ТБ, если ЛЧ выигрывает "Боруссия" Дортмунд, тогда (при чемпионстве "Шахтера") первой команде Украины понадобится пройти только одного соперника в плей-офф, а второй — играть во втором квалификационном раунде ЛЧ на пути к групповому турниру.

Путь второй команды будет сложнее, т.к. в итоге можно оказаться не только без Лиги Чемпионов, но и вообще без еврокубков.

Если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов...

Если "Реал" выигрывает ЛЧ, "Шахтер" попадает в групповой этап и получает свои призовые в размере 15,64 миллиона евро (данные за сезон 2023/24) и возможные бонусы в виде 2,8 млн за победу и ничья – 0,93 млн.

Призовые в Лиге Чемпионов за сезон 2023/24

40 млн евро — это условная сумма, примерно столько "Шахтер" заработал за прошлый сезон, но здесь учитывается ряд аспектов, таких как история выступлений в ЛЧ, рейтинг клуба, телерейтинг и пр.

Напомним, что 11 мая на 69-м году жизни умер спортивный комментатор Сергей Савелий, который в 1992 году комментировал первый матч в дебютном чемпионате Украины между "Черноморцем" и "Карпатами".

Также сообщалось, что в ОК "Запад" отреагировали на задержание работниками ТЦК игрока "Хуста". Футболисты — не привилегированные, сообщили представители командования