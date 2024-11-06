Шахтер – Янг Бойз: где смотреть Лигу чемпионов и какие ставки букмекеров на матч в Германии

От 24-го места, которое которое позволит пробиться в плей-офф, украинскую команду отделяют три очка. Лидирует же в таблице "Ливерпуль".

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В 19:45 в среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов принимает "Янг Бойз" из Берна. Это четвертый матч украинского чемпиона в главном клубном турнире сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны в Украине "горняки" сыграют поединок на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене.

В обновленном формате ЛЧ из 36 команд команда под руководством хорватского специалиста Марино Пушича пока занимает 29-е место в общем зачете. От спасительного 24-го места, которое сейчас занимает пражская "Спарта" и которое дает право пробиться в плей-офф, "горняки" находятся в трех очках. Лидирует же в таблице "Ливерпуль".

Таблица Лиги чемпионов: лидер Ливерпуль

Таблица Лиги чемпионов: Шахтер на 29-м месте

Матч Шахтер – Янг Бойз: где смотреть

Команда Янг Бойз

Встречу "Шахтер" – "Янг Бойз" в Украине в прямом эфире покажет платформа Megogo. Фокус ведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Янг Бойз

Фаворитом предстоящей встречи у букмекеров считается представитель Украины. На победу "горняков" предлагается коэффициент 2,14. Ничья оценивается в 3,60. Победа "Янг Бойз" – 3,35.

Донецкая команда уже проигрывала швейцарцам. Клуб из Берна прошел "Шахтер" по пенальти в третьем квалифай-раунде сезона 2016-2017.

Напомним, что, по информации портала CIES Football Observatory, академия киевского "Динамо" вошла в топ-10 лучших в мире.

Также сообщалось, что после того, как стало известно, что полузащитник испанской сборной Родри станет обладателем "Золотого мяча" 2024 и, по сути, лучшим футболистом мира за прошедший сезон, делегация мадридского "Реала" проигнорировала церемонию награждения.