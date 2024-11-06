Шахтар — Янг Бойз: де дивитися Лігу чемпіонів і які ставки букмекерів на матч у Німеччині

Від 24-го місця, яке дасть змогу пробитися до плей-оф, українську команду відділяють три очки. Лідирує ж у таблиці "Ліверпуль".

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О 19:45 у середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" у Лізі чемпіонів приймає "Янг Бойз" із Берна. Це четвертий матч українського чемпіона в головному клубному турнірі сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну в Україні "гірники" зіграють поєдинок на "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені.

В оновленому форматі ЛЧ із 36 учасників команда під керівництвом хорватського фахівця Марино Пушича поки що знаходиться на 29 місці в загальному заліку. Від рятівного 24-го місця, яке зараз посідає празька "Спарта" і яке дає право пробитися до плей-оф, "гірники" перебувають у трьох очках. Лідирує ж у таблиці "Ліверпуль".

Таблиця Ліги чемпіонів: лідер Ліверпуль

Таблиця Ліги чемпіонів: Шахтар на 29-му місці

Матч Шахтар — Янг Бойз: де дивитися

Команда Янг Бойз

Зустріч "Шахтар" — "Янг Бойз" в Україні в прямому ефірі покаже платформа Megogo. Фокус веде онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар — Янг Бойз

Фаворитом майбутньої зустрічі у букмекерів вважається представник України. На перемогу "гірників" пропонується коефіцієнт 2,14. Нічия оцінюється в 3,60. Перемога "Янг Бойз" — 3,35.

Донецька команда вже програвала швейцарцям. Клуб із Берна пройшов "Шахтар" по пенальті в третьому кваліфай-раунді сезону 2016-2017.

Нагадаємо, що, за інформацією порталу CIES Football Observatory, академія київського "Динамо" увійшла до 10 найкращих у світі.

Також повідомлялося, що після того, як стало відомо, що півзахисник іспанської збірної Родрі стане володарем "Золотого м'яча" 2024 року і, по суті, найкращим футболістом світу за минулий сезон, делегація мадридського "Реала" проігнорувала церемонію нагородження.