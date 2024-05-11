Именно Сергей Савелий в 1992 году комментировал первый матч дебютного чемпионата Украины по футболу среди команд "Черноморец" и "Карпаты".

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В субботу, 11 мая, в возрасте 68 лет, умер украинский спортивный телекомментатор, заслуженный журналист Украины Сергей Савелий. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на родственников покойного.

Как сообщается, в последнее время мужчина боролся с заболеванием.

Сергей Савелий 37 лет проработал в спортивной редакции Общественного вещания. Работал комментатором на 12 Олимпийских играх с участием спортсменов независимой Украины (1994 г. — Лиллехаммер (Норвегия), 1996 г. — Атланта (США), 1998 г. — Нагано (Япония), 2000 г. — Сидней (Австралия), 2002 г. — Солт-Лейк-Сити (США), 2004 г. — Афины (Греция), 2006 г. — Турин (Италия), 2008 г. — Пекин (Китай), 2010 г. — Ванкувер (Канада), 2012 г. — Лондон (Англия) — на месте событий, 2014 г. — Сочи (Россия), 2016 г. — Рио (Бразилия) — в студии в Киеве.

Также в 1992 году он комментировал первый матч 1-го чемпионата Украины по футболу среди команд "Черноморец" и "Карпаты".

Сергей Савелий Фото: Grebenka.com

В 2015 году Сергей Савелий был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике". Также первым среди украинских спортивных журналистов получил награду AIPS (Международной ассоциации спортивной прессы) за работу на 10 Олимпиадах.

Отмечается, что о деталях прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, 19 марта в России умер известный спортивный комментатор Василий Уткин. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность.