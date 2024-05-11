"Шахтер" — "Динамо": где смотреть матч, в котором может определиться чемпион Украины

Тренер динамовцев Александр Шовковский оставил в запасе ветерана Андрея Ярмоленко.

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11 мая в 18:00 пройдет состоится матч 28-й тура Украинской футбольной Премьер-Лиги "Шахтер" — "Динамо", в котором может досрочно определиться победитель украинского первенства. Матч состоится на "Арене Львов".

В прямом эфире матч "Шахтер" — "Динамо" будет транслировать платформа "УПЛ ТВ", доступная у ряда кабельных операторов. Возможно, чемпионский матч можно будет посмотреть на OTT-платформах и у операторов IPTV. Поединок "Шахтер" — "Динамо" покажет также "Setanta Sports".

В первом круге розыгрыша УПЛ в Киеве донецкая команда обыграла хозяев поля со счетом 1:0. Ко всему прочему матч ознаменовался отставкой тренера динамовцев Мирчи Луческу.

Сейчас "Шахтер" и "Динамо" ведут борьбу за золотые медали. "Горняки" опережают киевлян на четыре очка. В дальнейшем "Шахтеру" предстоит сыграть с "Днепром-1" и "Полесьем", динамовцев ждут матчи с "Кривбассом" и "Рухом".

"Шахтер" — "Динамо": составы команд

По опубликованным составам команд обращает на себя внимание отсутствие среди стартовых 11 Андрея Ярмоленко.

Шахтер: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Георгий Судаков, Кевин Сантос Лопес де Маседо, Александр Зубков, Даниил Сикан

Динамо: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Максим Дячук, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Владислав Ванат

Напомним, что сотрудники футбольного клуба "Заря" и УПЛ получат бронь от мобилизации.

Также сообщалось, что украинский голкипер в Бразилии забил гол выносом от своих ворот.