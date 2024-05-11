"Шахтар" — "Динамо": де дивитися матч, у якому може визначитися чемпіон України

Тренер динамівців Олександр Шовковський залишив у запасі ветерана Андрія Ярмоленка.

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11 травня о 18:00 відбудеться матч 28-го туру Української футбольної Прем'єр-Ліги "Шахтар" — "Динамо", у якому може достроково визначитися переможець української першості. Матч відбудеться на "Арені Львів".

У прямому ефірі матч "Шахтар" — "Динамо" транслюватиме платформа "УПЛ ТВ", доступна в низки кабельних операторів. Можливо, чемпіонський матч можна буде подивитися на OTT-платформах і в операторів IPTV. Поєдинок "Шахтар" — "Динамо" покаже також "Setanta Sports".

У першому колі розіграшу УПЛ у Києві донецька команда обіграла господарів поля з рахунком 1:0. До того ж матч ознаменувався відставкою тренера динамівців Мірчі Луческу.

Зараз "Шахтар" і "Динамо" ведуть боротьбу за золоті медалі. "Гірники" випереджають киян на чотири очки. Надалі "Шахтарю" належить зіграти з "Дніпром-1" і "Поліссям", на динамівців чекають матчі з "Кривбасом" і "Рухом".

"Шахтар" — "Динамо": склади команд

За опублікованими складами команд привертає до себе увагу відсутність серед стартових 11 Андрія Ярмоленка.

Шахтар: Дмитро Різник, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Іраклій Азаров, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков, Кевін Сантос Лопес де Маседо, Олександр Зубков, Данило Сікан

Динамо: Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Максим Дячук, Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Владислав Ванат

Нагадаємо, що співробітники футбольного клубу "Зоря" й УПЛ отримають бронь від мобілізації.

Також повідомлялося, що український голкіпер у Бразилії забив гол виносом від своїх воріт.