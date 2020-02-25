Стать тачечником может каждый. Как и сколько зарабатывают на жизнь в Луганске

Бюджет: не престижно, но можно подрабатывать

В бюджетной сфере работа есть всегда за счет оттока кадров на территорию России и Украины, а также достаточно невысоких заработных плат в этой сфере в «ЛНР». Однако в медицинской отрасли есть лазейка: возможность работы вполне официально на две ставки, что уже делает жизнь медицинских работников чуть лучше, – около 12–15 тыс. руб. в месяц в зависимости от стажа и категории (4651 грн–58 13 грн). Еще один вариант дополнительного заработка – возможность неофициально работать на ставке выехавших коллег. Средний и младший медицинский персонал в летний сезон выезжает на заработки на курорты и, чтобы не терять рабочего места, на время «продает» свою ставку коллегам. В сфере культуры и того проще: оплата сдельная и почасовая, поэтому работать можно на две, три и более ставок. Но даже при этом многие музыканты и исполнители кроме преподавательской деятельности подрабатывают на свадьбах, в ресторанах и на корпоративах, а тот вариант, когда музыкант совмещает преподавание в двух учебных заведениях, работу в филармонии и исполнение в ресторанах, говорит только о его энергичности. Контингент школьных учителей очень часто представлен людьми пожилого возраста. Заработная плата, пенсии в «ЛНР» и Украине уже дают возможность не только неплохо жить, но и помогать своим детям. Часто учителя подрабатывают репетиторством, что также улучшает их материальное положение. Хотя для многих молодых людей работа в бюджетной сфере – худший из возможных вариантов трудоустройства, потому что такой род деятельности считается менее прибыльным и совершенно непрестижным.

По найму в частной сфере: денег мало, зато живые

Здесь поле деятельности очень широкое, аргумент всегда один: живые деньги. Без особых навыков и большого опыта можно заработать от 300 до 500 рублей за 12 рабочих часов (193–271 грн). Это могут быть работа диспетчером в службе такси, прием заказов в службе доставки, работа воспитателем в детской комнате, услуги няни почасово и торговля в ларьке. Многие идут на это, потому что такая работа предполагает минимум ответственности и живые деньги. Нужно только быть на рабочем месте и выполнять нехитрые функции, необходимые для выполнения достаточно спокойной работы. Головная боль от вялой торговли лежит на владельцах бизнеса, а не на наемном работнике. Несмотря на невысокую оплату труда очень многих именно такие виды разовых работ устраивают.

Работа в РФ: за сезон заработать на год

Строительная сфера всегда считалась самой денежной. Но сейчас очень сильно поменялся уровень оплаты труда строителей. Хороший строитель запросит от 1 тыс. руб. в день (387 грн), нуждающийся в деньгах согласится работать и за 500 руб. (193 грн). Низкая оплата труда – самый веский аргумент в пользу того, что строители и подсобники ищут лучшей оплаты в России. За счет заработков в РФ здесь живут жены и дети, а сами мужчины пытаются растянуть летние доходы на зимний сезон, когда нет работы.

К такой же работе по найму в России относится работа охранников, таксистов, сборщиков яблок, фасовщиков и сиделок. Если повезет найти работу с хорошей оплатой труда и надежную сменщицу, женщина может так содержать оставшуюся в «республике» семью. Часто едут за разовыми заработками – на рынки, в частные дома престарелых, в частные гостиницы в курортный сезон. Если за пару месяцев шестидневной рабочей недели по 14 рабочих часов удастся скопить 70 тыс. руб. (27 131 грн), это считается большой удачей.

Малый бизнес: успевают заработать на отдых на море

Под бизнесом сейчас понимают любое собственное начинание - свой модуль на рынке, свой столярный цех, свою парикмахерскую или комиссионный магазин. Вести своё дело в «республике» официально почти невозможно – слишком высокие требования проверяющих инстанций. Даже дать объявление в местную газету о найме сотрудников можно, только подтвердив это документом об индивидуальном предпринимательстве.

И ещё один нюанс – уровень действительно богатых людей в «республике» очень сильно измельчал за счёт выехавших, поэтому любой стартап воспринимается сейчас как очень крутой проект. Дело считается прибыльным, если предприниматель может вывозить свою семью на море раз в год, финансово чаще позволить себе это можно, но почти невозможно технически – любое начинание предполагает максимального участия в этом самого предпринимателя.

Огромным преимуществом стало то, что при наличии чёткого плана и желания, любой человек может добиться успеха и приблизиться к своей мечте за счёт освободившихся ниш во многих сферах. Знаю тех, чей бизнес вырос с нуля за эти пять лет – это торговля, рекламная деятельность, сфера услуг. Тот случай, когда первые пару лет владелец бизнеса добирался на работу на маршрутке, сам торговал, сам фасовал - явление сейчас вполне закономерное.

Одно из самых популярных направлений - торговля "ностальгической" атрибутикой времен СССР

Несуны и тачечники: профессии тяжелых времен

Появились совершенно новые профессии: несуны, рикши, перевозчики и тачечники. Хотя в каждой из этих инноваций есть давно известные корни. Несуны приносят в «ЛНР» многочисленные заказы с территории законной Украины. Это автомобильные запчасти, комплектующие для ремонтных мастерских, косметика, БАДы, одежда и даже крупная бытовая техника. Под любой заказ найдется несун, который возьмется его доставить в «республику». Цена – в зависимости от сложности и веса. Есть риски: при досмотре на границе техника портится, иногда приходится предпринимать несколько попыток, чтобы доставить заказ. Опытные несуны арендуют склады в Станице Луганской, где накапливают и перераспределяют заказы. Определить несуна можно по габаритным и очень изношенным рюкзакам и сумкам-чемоданам. В отличие от обычного путешественника, несун имеет вид без лоска: прочная, надежная обувь, не очень опрятная одежда, обветренное от долгих переходов лицо. Неустойки за некачественную доставку оплачивает он сам.

Рикши, или бабушкавозы, переправляют бабушек в инвалидных креслах через старый мост на Станицу. Преимущества услуг рикши – в скорости транспортировки, отсутствии ожидания под пунктами пропуска и сервис: сидя на тачке и с ветерком. Стоимость услуги – 500 грн в одну сторону. Оплата производится в гривне. Такой услугой пользуются люди с особыми потребностями, после операций, парализованные, старики. Причина таких заказов – истекающий срок в 59 дней для пересечения границы с Украиной. Если нарушить указанный временной рубеж, пенсионер снимается с украинской пенсии.

Тачечники – низшее звено в этом конгломерате профессий. Они просто доставляют грузы с одного берега реки на другой. Стоят в очередях, рискуют. Оплата фиксированная – 300 грн. Груз: яблоки, сыр, колбаса, конфеты – то, что после продается на рынках и супермаркетах «республики». В день можно с грузом совершить только одну ходку. Стать тачечником может любой человек при единственном условии – наличии своей тачки.