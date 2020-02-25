Полиция опровергла арест участников беспорядков в Новых Санжарах (Обновлено)

В Полтавской области четырем подозреваемым в причастности к массовым столкновениям в Новых Санжарах избраны меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Отмечается, что на сегодня подозрения в причастности к массовым беспорядам (ст. 294 УК Украины) получили пять человек.

"Четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, еще один мужчина был задержан по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время.

Обновление:

Позже полиция опровергла информацию об аресте четырех участников беспорядков в поселке Новые Санжары, передает РБК-Украина.

Как заявил представитель полиции в регионе Юрий Сулаев, ходатайство об избрании меры пресечения подано. По двум фигурантам дела о массовых беспорядках суд примет решение 25 февраля, еще по двум – на следующий день.

"Следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По двум лицам суд рассматривает ходатайство сегодня, по двум – завтра", – заявил Юрий Сулаев.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.