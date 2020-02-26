Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, без потерь
За прошедшие сутки, 25 февраля, боевики 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Потерь в стане ВСУ нет.
Об этом сообщает пресс-служба ОС.
Противник вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По направлению "Восток" позции украинской армии обстреляли у Талаковки, Песок, Новомихайловки и Красногоровки.
В районе ответственности "Север" имел место только один обстрел – у Катериновки.
С начала текущих суток боевики из миномета обстреляли позции украинских бойцов у Марьинки. О потерях не сообщается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.