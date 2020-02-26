Имел проблемы с местными властями. У Зеленского отреагировали на самоподжог по ОП
В Офисе президента заявили, что мужчина, который поджог себя по зданием ОП, жив и получил ожоги легкой степени.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами ОПУ, не принимал участие в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местной властью", – сказано в сообщении.
Напомним, в Киеве под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.
По данным СМИ, действия мужчины связаны с земельным вопросом. Своими действиями он попытался обратить внимание на свою проблему.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле здания Министерства обороны Украины в знак протеста против увольнения его из армии.
- 13 мая 2018 года в центре Луцка на Театральной площади во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег.