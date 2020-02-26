Коронавирус: "Укрпочта" возобновляет отправку посылок в Китай
"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи наших надежных партнеров – посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая относительно прием посылок нет", – сказано в сообщении.
Отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Почта Китая и другие логистические компании, которые осуществляют доставку в Украину, не имеют запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.
Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Напомним, 13 февраля "Укрпочта" временно прекратила отправлять все виды посылок в Китай из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января Укрпочта заявляла, что доставка посылок из Китая проходит в штатном режиме.
- А в начале февраля украинцев предупредили о возможных задержках посылок из Китая из-за сокращений и отмен рейсов в связи с коронавирусом.