Коронавирус: "Укрпочта" возобновляет отправку посылок в Китай

"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи наших надежных партнеров – посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая относительно прием посылок нет", – сказано в сообщении.

Отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Почта Китая и другие логистические компании, которые осуществляют доставку в Украину, не имеют запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.

Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Напомним, 13 февраля "Укрпочта" временно прекратила отправлять все виды посылок в Китай из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января Укрпочта заявляла, что доставка посылок из Китая проходит в штатном режиме.