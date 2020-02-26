В "ЛНР" сотрудника луганского университета "посадили" на 12 лет за шпионаж

Украина
По убеждению оккупантов, мужчину якобы завербовали сотрудники СБУ

В "ЛНР" сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антона Григорова приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине.

Об этом сообщает "МГБ ЛНР".

По убеждению оккупантов, что при пересечении КПВВ в Станице Луганской мужчину якобы завербовали сотрудники Службы безопасности Украины "под угрозой расправы над родственниками".

В "суде ЛНР" утверждают, что по заданию украинской разведки педагог занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну.

"Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана", – говорится в сообщении.

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