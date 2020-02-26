В "ЛНР" сотрудника луганского университета "посадили" на 12 лет за шпионаж
В "ЛНР" сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антона Григорова приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине.
Об этом сообщает "МГБ ЛНР".
По убеждению оккупантов, что при пересечении КПВВ в Станице Луганской мужчину якобы завербовали сотрудники Службы безопасности Украины "под угрозой расправы над родственниками".
В "суде ЛНР" утверждают, что по заданию украинской разведки педагог занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну.
"Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре прошлого года одну из организаторш так называемого референдума в Донецкой области в 2014 году приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
- Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно трех женщин за проведение незаконного "референдума" в поддержку "Луганской народной республики" в мае 2014 года.
- В январе Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.