За участие в "референдуме" в поддержку "ЛНР" осудили трех женщин

Суд приговорил условно к 5 годам тюрьмы трех женщин

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно трех женщин за проведение незаконного "референдума" в поддержку "Луганской народной республики" в мае 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в отношении 3 жительниц Станично-Луганского района в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

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Суд признал женщин виновными и, учитывая признание вины, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

По данным следствия, 5, 5 лет назад женщины добровольно приняли участие в "референдуме": выполняли функции секретаря и 2 членов "участковой избирательной комиссии".

Во время незаконного волеизъявления секретарь непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление протоколов, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за порядком голосования.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года одну из организаторш так называемого референдума в Донецкой области в 2014 году приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Весной двум организаторам "референдума" в Донецкой области объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В СБУ установили, что глава и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское.