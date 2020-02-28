"Общественному" заблокировали счета: "Евровидение" и трансляция Олимпиады под угрозой

"Общественное" заявило, что арест счетов за долги блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020, вещатель просит у государства средств.

Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с "Общественного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн (примерно $3 тыс.) судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

В "Общественном" также отмечают, что бывшая государственная Национальная телекомпания Украины начала сотрудничать с "Евроньюс" в 2010 году, то есть еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета прекратили выделять средства на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Сейчас арест счетов уже невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: Перший.

"В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя («UA: Перший","UA:Культура"), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио ( "UA: Украинское радио", "UA: радио Проминь" и "UA: радио Культура").

Уже неделю "Общественный вещатель" обращается за помощью к Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", – сказано в сообщении.

Также в компании обеспокоены тем, что при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов "Общественного вещателя" в "Евроньюс". Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год "Общественный вещатель" недополучит почти 300 млн грн, а это делает невозможным реализацию годового плана деятельности телерадиокомпании.

Вещатель просит власти выделить из госбюджета отдельные средства для погашения задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, телерадиокомпания должен заплатить дополнительно.

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