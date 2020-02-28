"Аккуратно вожу и понимаю в политике". Гаврилюк считает себя идеальным таксистом

Экс-нардеп от Народного фронта Михаил Гаврилюк считает, что идеально подходит для работы таксистом.

Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и понимать в политике. Поэтому я идеально подхожу на этот пост", – пишет он.

В то же время, Гаврилюк признал, что это не работа его мечты: "Но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не стыжусь. Поэтому пока что так".

Также бывший нардеп не понимает ажиотажа по поводу его новой работы.

"Заказывайте такси и если нам судилось встретиться, мы встретимся и поговорим. Не давать же отдельно интервью", - добавил Гаврилюк.

Как ранее сообщал Фокус:

Сервис заказа такси Bolt запустил услугу по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе.