"Аккуратно вожу и понимаю в политике". Гаврилюк считает себя идеальным таксистом
Экс-нардеп от Народного фронта Михаил Гаврилюк считает, что идеально подходит для работы таксистом.
Об этом он рассказал у себя в Facebook.
"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и понимать в политике. Поэтому я идеально подхожу на этот пост", – пишет он.
В то же время, Гаврилюк признал, что это не работа его мечты: "Но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не стыжусь. Поэтому пока что так".
Также бывший нардеп не понимает ажиотажа по поводу его новой работы.
"Заказывайте такси и если нам судилось встретиться, мы встретимся и поговорим. Не давать же отдельно интервью", - добавил Гаврилюк.
Как ранее сообщал Фокус:
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