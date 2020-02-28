Экс-прокурору объявили о подозрении в похищении человека

Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли.

"Действия указанных лиц были прекращены работниками полиции", – сказано в сообщении.

Экс-прокурора подозревают по ч. 2 ст. 146 УК Украины –похищение человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.

Как ранее сообщал Фокус:

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