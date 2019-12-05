Хотели оглушить кувалдой и ввести наркотики. Полиция сорвала похищение помощницы нардепа

Женщину хотели похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов

Полицейские задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины - помощника народного депутата Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Досудебным расследованием установлено, что они тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы, ее график и подготовили место для содержания после похищения. За женщину преступники планировали потребовать выкуп в 500 000 долларов.

Информацию о подготовке к преступлению полиция получила в ноябре. Сведения внесли в реестр по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "покушение на вымогательство".

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Задержание состоялось 4 декабря. Участникам группировки от 31-го до 47-ми лет.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления. Им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры к этой информации добавила, что похищение женщины планировалось с целью получения выкупа у ее мужа-бизнесмена. Во время совершения нападения заказчик и два исполнителя были задержаны. Также были изъяты орудия преступления - кувалда и наркотическое средство в шприцах.

"Указанные лица, по данным следователей, хотели получить 500 тыс. долларов за освобождение женщины, на которую планировали напасть, преодолеть ее сопротивление, нанеся удары кувалдой по голове, и принудительно ввести в организм наркотическое вещество", - сообщили в ГПУ.

Как ранее сообщал Фокус: