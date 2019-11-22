Жертва нардепа Иванисова рассказала о подробностях преступления

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на Иванисова будут давить, чтобы он сложил мандат

Преступление народного депутата Романа Иванисова подтвердила сама жертва изнасилования.

Об этом сообщает ТСН.

Ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", – рассказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" – в синяках, это все было", – говорит женщина.

По словам женщины, после изнасилования в родном городе ее травили, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", – рассказала женщина.

По ее словам, все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью.

"Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", – сообщила она.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала 1+1 сказал, что нардеп Роман Иванисов должен сложить мандат.

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", – сказал Арахамия.

Нардеп Ирина Верещук сказала, что ей стыдно от того, что происходит в партии.

"Мы работаем над своими ошибками. Извините, пожалуйста, это недостойно", – заявила Верещук.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК. Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

Отметим, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее говорил, что список "Слуги народа" - это "срез общества", поэтому во фракции есть "сумашедшие, психически больные люди".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если после провеки подтвердится информация, он заставит Иванисова сложить мандат.

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что Иванисов собирается доказать отсутствие у него судимости.