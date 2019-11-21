Зеленский об Иванисове: "Если будет хоть что-то, я заставлю его сдать мандат"

Рябошапка подтвердил, что Иванисов имеет погашенную судимость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом от партии "Слуга народа" Романом Иванисовым, у которого обнаружили тюремный срок за изнасилование.

Об этом Зеленский заявил на Брифинге в Очакове, передает Украинская правда.

"Прочитал, что там есть скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", – сказал президент.

По его словам, он будет наказан, если были почищены данные.

"Потому что вы знаете, что всех людей партия принимала из народа. Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности, и МВД их проверяли… Если были почищены данные – будет расследование. Это я тоже всем обещаю. Мы готовы к очищению. И никого не останется ни в правительстве, ни в городах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если хоть кто-то причастен хоть к чему-то криминальному – к взятке или, тем более, к таким уголовным делам", – сказал президент.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней. Однако, позже пресс-служба ГПУ опровергла слова Рябошапки.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября, – ред.) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября фракция "Слуга народа" проголосвала за исключение из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова. Депутаты часто голосовали в разрез с позицией большинства, а также критиковали руководство фракции. Для подтверждения этого решения еще необходимо собрать подписи членов фракции.