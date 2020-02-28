В Украине разблокируют спутниковые каналы

В ближайшее время основные украинские телеканалы разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп.

Сообщается, что запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных каналов должен произойти до 16 марта 2020 года.

"Мы очень хотим, чтобы это была действительно международная версия. Очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", – отметил президент.

Такие операторы спутникового ТВ, как Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонентской платой. Таким образом, социально незащищенные слои населения смогут спокойно смотреть закодированные каналы.

Кроме того, президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта изменить модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым ТВ и облегчит доступ населения к телевещанию. До 1 мая провайдер должен обеспечить установку цифровых передатчиков на 47 населенных пунктов.

Зеленский также отметил, что вопрос вещания касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.

"У нас большое количество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодировки и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль линии разграничения и временно оккупированных территорий", – заявил он.

По словам президента, из-за кодирования телеканалов альтернативой украинскому вещанию стало российское телевидение.

Как ранее сообщал Фокус:

С 28 января крупные украинские медиагруппы закодировали свой сигнал на спутнике. Как выяснил Фокус, чтобы по-прежнему иметь доступ к телеканалам, придется выбрать один из вариантов, каждый из которых потребует финансовых затрат. Первый — подключиться к одному из двух официальных провайдеров спутникового телевидения. Для этого необходимо помимо тарелки купить за 1099 грн специальный тюнер с системой декодирования и после этого выбрать подходящий ТВ-пакет. Предложения провайдеров стоят от 60 до 249 грн в месяц, в зависимости от количества каналов в пакете.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока окончательного отключения аналогового телевидения в Украине на 30 июня 2020 года.