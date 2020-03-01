В центре Киева дотла сгорела маршрутка

В Соломенском районе Киева утром 1 марта загорелась маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Возгорание транспортного средства произошло на остановке вблизи Апелляционного суда. По информации свидетелей происшествия, у маршрутки загорелся двигатель.

Водитель успел вовремя заметить задымление и вывел всех пассажиров на улицу. Он сам принялся тушить пламя , однако получил ожоги руки.

После того как спасатели потушили автобус, от него остался только кузов и металлические каркасы сидений.

Никто из пассажиров, находившихся в маршрутке, не пострадал. Водителю с ожогами медики оказали помощь на месте происшествия.

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