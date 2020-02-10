Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров

В Одессе на специализированной штрафплощадке временного задержания транспортных средств и мототранспорта прошедшей ночью сгорело двадцать автомобилей. Об этом сообщает Думская со ссылкой на ГСЧС.

Сигнал о возгорании машин поступил на линию "101" в 4:19.

"В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 кв. м.", – говорится в сообщении.

От Госслужбы по ЧС на место проишествия выехали 21спасатель и 5 единиц пожарной техники.

Огонь уничтожил 20 автомобилей, и еще три повредил. 150 машин удалось спасти, сообщили спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к тяжелым последствиям.

Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю и спасателю, погибшим на пожаре в Одессе. Анна Бортюк и Сергей Шатохин погибли, спасая людей во время пожара в Одесском колледже.