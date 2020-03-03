Минувшие сутки на Донбассе: пятеро раненых
2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из различного оружия, включая 152-мм артсистемы. Об этом сообщил штаб ООС.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Лебединское.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было шесть обстрелов: вблизи Орехово, Новотошковского, Крымского.
Одна из мин упала возле жилого дома в Красногоровке, осколками стекол была ранена местная жительница.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевые поражения.
С начала сегодняшний суток из минометов обстреляли украинские позиции возле Широкино, потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение суток 1 марта боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, семеро были ранены.
- Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года перешли на весенний график.