Сутки на Донбассе: один погибший, семеро раненых
2020-03-02 07:23:47
Наибольшие потери понесеты в результате подания ракеты ПТРК в автомобиль с бойцами ВСУ
1 марта вооруженные боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку от Невельского, в районе Авдеевки, вблизи Березовой, рядом с Марьинкой и Тарамчуком.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела: вблизи Луганского, в районе Нижнетеплого, неподалеку от Новолуганского и Новотошковского.
В результате обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые поражения. Наибольшие потери понесеты в результате подания ракеты ПТРК в автомобиль с бойцами ВСУ – один погибший и четверо раненых.
С начала сегодняшний суток обстрел велся возле Марьинки, потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение суток 29 февраля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения и один – боевое поражение.
- На Донбассе 27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.
- Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года перешли на весенний график.