Сутки на Донбассе: противник 19 раз нарушил "тишину", ранены трое бойцов ВСУ

Боевики обстреляли с ПТРК КПВВ "Марьинка"

В течение прошлых суток, 29 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бала отмечена работа вражеской снайперской пары.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение.

13 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза рядом с Невельским, также дважды неподалеку от Красногоровки, два раза в районе населенного пункта Лебединский, вблизи Павлополя, трижды рядом с Марьинкой, два раза в районе населенного пункта Пески, неподалеку от Васильевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций, а именно: вблизи Майского, 4 раза недалеко от населенного пункта Орехово, рядом с Крымским.

Следует отметить, что вчера противник обстрелял с ПТРК позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка".

"Вчера противник с ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска на этом КПВВ временно прекращено. Решением Командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", – сообщили в штабе ООС.

С началом текущего периода боевики выпустили 2 мины с 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. Потерь в рядах ВСУ нет.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе 27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.