Водопад из кипятка: на мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу

Во вторник, 3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка, который низвергается прямо в Днепр. Об этом пишет УНН.

Прорыв никак не влияет на движение по мосту, потому что теплотрасса под дорогой. Также специалисты утверждают, что прорыв не вредит несущей конструкции моста Патона, об этом сообщает Информатор со ссылкой на департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Коммунальщики уже начали ликвидировать повреждения.

Напомним, мост Патона — один из ключевых путепроводов, соединяющих берега Днепра. Мост также является памятником архитектуры.

Как ранее писал Фокус:

Подобный прорыв уже случался в 2018 году. Тогда поток воды лился в Днепр несколько часов, пока течь не устранили.