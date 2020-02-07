С 10 февраля движение по мосту Патона в Киеве ограничат. На неопределенный срок

Специалисты будут детально изучать состояние моста

Специалисты "Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского" 10 февраля начнут обследование столичного моста имени Е.О. Патона. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение. Это необходимо для дальнейшей разработки документации внесении изменения в паспорт сооружения", - - сказал он.

Поврозник подчеркнул, что город готов к проведению работ по реконструкции моста. Специалисты "Киевавтодора" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции. "Однако для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", – сказал он.

Во время обследования и в дальнейшем, для уменьшения давления на конструкции сооружения, по мосту закроют движение по крайним правым полосам.

"Для движения автотранспорта будут открыты три полосы в направлении правого берега и две – в направлении левого берега. Движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", – сообщил Поворозник.

Мост им. Е. О. Патона построен в 1953 году. Это первый в мире цельносварной большой автодорожный мост. Его общая длина 1543 м. Ширина проезжей части между бордюрами – 21 м, а тротуаров – 3 м.

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