На мосту Патона в Киеве ограничат движение из-за аварийного проседания плиты

В "Киевавтодоре" обещают ремонтировать мост круглосуточно

На мосту имени Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание плиты. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"На мосту им. Патона выявлено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами ранее", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" сообщили, что движение по мосту частично ограничат на крайней левой полосе в направлении левого берега столицы с 21.00 17 декабря по 06.00 23 декабря.

По данным КГГА в предаварийном состоянии в Киеве находятся два моста через Днепр – мост имени Патона и мост Метро. На капитальный ремонт моста Патона из государственного бюджета в 2019 году выделили 20 миллионов гривен. Средства подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные строки.

Как ранее сообщал Фокус: