Ездил проповедовать на Донбасс. На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с "опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых".

Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах города.

Задокументированы несколько фактов продажи ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. Все это священник продавал за 40 тысяч гривен.

Ранее священника уже судили за торговлю оружием.

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