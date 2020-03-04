ВОЗ: В Украине будут новые случаи заражения коронавирусом, но паниковать не стоит

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что коронавирусная инфекция может распространиться по Украине, но паниковать не стоит.

Об этом сообщает Liga.net.

По его словам, большинство случаев заболевания носит легкий характер.

"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", – рассказал Хабихт.

Замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко добавил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в стране. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.

Кроме того, по его словам, все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков болезни нет.

Напомним, всего в Украине шесть подозрений на коронавиус. Один из "подозреваемых" – студент из Черновцов, который приехал к родителям в Ровно. Сейчас первокурсник Черновицкого медуниверситета госпитализирован. Он находится в инфекционном отделении центральной городской больницы. Также известно, что с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализировали двух мужчин и одну женщину.

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При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.