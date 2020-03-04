На Донбассе тяжело ранен боец ВСУ
В результате обстрела боевиков тяжелые ранения получил боец ВСУ.
Об этом на брифинге Минобороны сообщил полковник Максим Праута.
С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь на Луганском направлении.
"С 6:20 и в течение получаса противник со станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции ОС у Крымского. А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам у Орехово", – говорится в сообщении.
По словам Прауты, один военнослужащий из состава Объединенных сил в результате сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение.
В обоих случаях украинские военные ответили противнику из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.