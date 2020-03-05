Обсервация в Новых Санжарах закончилась. Скалецкая и эвакуированные уже на чемоданах

Эвакуированные из Уханя уже на чемоданах – готовятся вернуться домой к своим семьям и друзьям.

Об этом в Facebook пишет экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"14-дневынй срок обсервации уже закончился. Мы упаковали вещи и готовимся вернуться к привычной жизни", – пишет Скалецкая.

По ее словам, ни у кого из эвакуированных, членов экипажа и сопровождающих не обнаружили коронавирус.

"Надеюсь, их пример поможет обществу осознать важность ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью других и будет напоминать, что все мы – люди и должны поддерживать друг друга", – заявила она.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары из-за лучшей охраны объекта, заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук.