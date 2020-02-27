У 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах коронавирус не нашли, – СНБО

2020-02-27 09:25:02

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Следующий забор биологического материала – 1 марта

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, на сегодняшний день не болен коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

"Следующий забор биологического материала у эвакуированных – в воскресенье, 1 марта", – сказано в сообщении.

Как ранее сообащал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
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