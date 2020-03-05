В Черновцах и области на две недели закрыли школы и вузы из-за коронавируса
В связи с распространением коронавируса, в школах и высших учебных заведениях черновицкой области введен карантин.
Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет местное издание molbuk.ua.
Учебный процесс в области приостановлен на 14 дней – с 6 по 22 марта включительно.
Как сообщает Черновицкая ОГА в Facebook, детским садикам, при этом, только рекомендовали приостановить посещения. Кроме того, рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.
Напомним, сегодня, 5 марта, в Черновицкой области госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус.
Вчера в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей.
Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.
- Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.