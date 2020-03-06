В полиции прокомментировали взрыв на станции метро "Вокзальная" в Киеве

В Киеве на станции метро Вокзальная произошел взрыв неустановленного предмета в вагоне поезда. Об этом сообщил корреспондент "Українських новин" с места событий.

"Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд", – сообщили в агентстве.

Пассажиры вышли из вагонов, а поезд двинулся в депо. Никто не пострадал.

Задержка в движении поездов составила около 10 минут.

В полиции сообщили, что неизвестные взорвали петарду, пишет Сегодня.

"По информации управления полиции Киевского метрополитена, неизвестные взорвали в вагоне петарду, с последующем задымлением. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал", – сообщили в полиции.

Правоохранителям не удалось задержать хулиганов.

Как ранее сообщал Фокус:

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