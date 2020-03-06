Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих официально утвержден

Международная ассоциация легкоатлетических федераций IAAF утвердила мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих в категории до 20 лет (U-20). Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В январе этого года украинка дважды побила мировой юниорский рекорд. Сначала 18 января во Львове она прыгнула на 2,01 м, а затем 31 января на соревнованиях в Карлсруэ (Германия) преодолела 2,02 м. Второй результат и стал официально новым мировым рекордом U-20 в помещении.

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Предыдущий рекорд – 1,99 м был установлен американкой Вашти Каннингем 12 марта 2016 года.

Мировой рекорд по прыжкам в высоту для взрослых у женщин принадлежит болгарке Стефке Костадиновой – 2,09 м. Она его установила еще в 1987 году.

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