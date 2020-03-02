Финал Суперкубка УЕФА в 2023 году примет Казань

В 2022 году финал Суперкубка пройдет в Хельсинки

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года состоится в Казани, что в России.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое состоялось в Амстердаме.

В 2022 году финал Суперкубка пройдет в Хельсинки, Финляндия, а финал Лиги Европы-2022 пройдет в Будапеште.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Евро-2020 должно пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня. В связи со вспышкой инфекции коронавируса власти Италии распорядились закрыть все общественные места и отменить массовые мероприятия в 10 городах двух регионов страны.

Как ранее сообщал Фокус:

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью (3:3) с лиссабонской "Бенфикой", обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.